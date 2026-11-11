Momenti di paura a Bosa, dove un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per tentata rapina dai carabinieri dopo aver minacciato una donna con un coltello per farsi consegnare la borsa.

Il giovane, con il volto coperto da un passamontagna, avrebbe atteso la vittima nascosto all’angolo di viale Giovanni XIII, per poi sorprenderla e intimarle di consegnare la borsa.

Di fronte al rifiuto, il giovane avrebbe puntato un coltello alla gola della malcapitata. A poca distanza si trovava un militare dell’Esercito Italiano di stanza a Macomer, libero dal servizio, che ha assistito alla scena e non ha esitato a intervenire, affrontando l’aggressore.

Il diciottenne si è quindi dato alla fuga per le vie del paese. Il militare ha immediatamente allertato i carabinieri della compagnia di Macomer, fornendo una descrizione del giovane. Informazioni preziose che hanno consentito ai militari di individuare il giovane a bordo di un autobus di linea, appena partito dalla vicina piazza Zanetti.

I carabinieri hanno così raggiunto il mezzo, intimato l’alt all’autista e sono saliti a bordo per effettuare i controlli.

La descrizione fornita dal militare dell’Esercito ha consentito di riconoscere il giovane tra i passeggeri. Durante la perquisizione sono stati trovati tre coltelli a serramanico e il passamontagna nero usato per la precedente aggressione.

I carabinieri hanno quindi ricostruito la dinamica dell’accaduto anche attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso l’aggressione. Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato in flagranza di reato.

(Unioneonline)