Si è conclusa alle quattro della notte una complessa operazione dei vigili del fuoco di Nuoro che a Gavoi hanno salvato un cane rimasto incastrato in una cavità rocciosa a sei metri di profondità.

L’intervento, iniziato alle dieci del mattino, è stato particolarmente difficile. Per riuscire a liberare l’animale si è reso necessario l’intervento del nucleo Gos un gruppo operativo speciale arrivato da Cagliari con un mezzo meccanico.

L’animale è apparso in buone condizioni di salute ed è stato affidato alle cure del padrone.

(Unioneonline/A.D.)

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