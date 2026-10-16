Una duplice rassegna di musica dal vivo che prosegue a cadenza settimanale, con grandi ospiti anche questo weekend: è il momento dei due nuovi appuntamenti con "Sardignitalia" al Jester Club di Cagliari, lo spin-off dei live di "Sardignità" dedicato agli artisti provenienti da oltre il Tirreno. Al locale di via Roma 257 la musica comincia in data odierna alle 22, con il cantautorato rock di Umberto Palazzo, proseguendo sabato alla stessa ora con i milanesi Mefisto Brass, i quali vengono preceduti sul palco dalla band emergente cagliaritana Varco.

Tra le più originali figure della scena indipendente italiana, nel corso della sua pluridecennale carriera Palazzo è stato cofondatore del celebre gruppo post-rock Massimo Volume, oltre che mente creativa dietro a Il Santo Niente, progetto cult del panorama alternativo tricolore negli anni Novanta grazie a un sound al confine fra punk, noise e canzone d'autore, con forti ispirazioni letterarie. Ma l'artista porta avanti da altrettanto tempo anche un solido percorso solista, che nel tempo si è arricchito di album come "L'Eden dei Lunatici", "Belvedere Orientale" e "Canzoni della notte e della controra", disco vincitore del Premio Lunezia, oltre che di svariate colonne sonore, tra cui quella per "Jack Frusciante è uscito dal gruppo". Palazzo arriva nel capoluogo con il Golden Tour, un percorso sonoro attraverso la cupa visceralità del suo intero repertorio, anticipando il prossimo album di stampo rock con un'esibizione in solo, armato di drum machine, stomp box ed effettistica curata per la chitarra.

Si definiscono un "sound system a energia polmonare" i Mefisto Brass, gruppo strutturato come una banda di strada ma influenzato dalle sonorità elettroniche, riformulate e adattate a strumenti a fiato e percussioni. Nato nel 2019 nella Capitale della moda, il progetto propone un repertorio di brani originali, portato avanti da anni in numerose città italiane rigorosamente nelle modalità del busking e della performance di strada: così i Mefisto possono vantare ben più di duecento esibizioni nel Belpaese e in Europa, portando ora la loro energia dirompente nella nostra Isola. Salgono così sul palco Giacomo Bertazzoni (sax tenore), Lorenzo Faraò (sax baritono), Niccolò Pozzi (sousafono), Fabio Danusso (rullante) e Davide Turolla (grancassa).

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