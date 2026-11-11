«Siamo una grande famiglia che vive in un quartiere da sempre tranquillo. Nessuno avrebbe mai pensato succedesse una dramma del genere». Una signora sulla settantina, sull’uscio del cancello di casa, si porta le mani al volto dalla disperazione. Pochi metri più in là, sull’asfalto, c’è sangue dappertutto e tante persone che da dietro i nastri biancorossi dei carabinieri guardano la scena della scampata tragedia con un misto di incredulità e paura.

La vita però scorre come se non fosse successo nulla lungo la passeggiata che costeggia la laguna di Santa Gilla: cani a passeggio, ragazzi che ridono e giocano e fotografi che vogliono sfruttare il bellissimo tramonto per immortalare i fenicotteri in volo.

«È un rione silenzioso, dove si conoscono bene o male tutti e si rispettano», conferma un’altra residente. «Pensi che da quando vivo qui non ho mai chiuso la porta di casa perché sono sempre stata serena e mi fido di tutto il vicinato».

A squarciare il silenzio pomeridiano ci pensano solo gli aerei a bassa quota che si avvicinano alla pista dell’aeroporto di Elmas. Ecco perché i tre colpi di fucile esposi poco prima delle 15 hanno tuonato come un terremoto tra le case basse del quartiere. In pochi secondi in molti erano in strada per capire cosa fosse successo e alcuni non hanno esitato un secondo nel correre in soccorso del giovane ferito gravemente alla testa. Momenti concitati in attesa dell’arrivo delle ambulanze che hanno visto all’opera l’altruismo di un quartiere che anche in un momento così critico ha dimostrato di essere unito e solidale contro le avversità.

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