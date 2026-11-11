Dopo dieci anni di attese, rinvii e polemiche, il nuovo stadio di Cagliari può diventare realtà. Il Comune ha pubblicato il bando per la costruzione dell’impianto, un investimento da 220 milioni di euro che cambierà il volto del quartiere di Sant’Elia. Il sindaco Massimo Zedda e l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta parlano di «risultato fondamentale». Soddisfatto il presidente della società rossoblù Tommaso Giulini. Farris (CiviCa 2024) chiede chiarezza sui costi. La gara è aperta a tutti. Sullo sfondo resta la corsa per Euro 2032. Ma soprattutto il sogno dei tifosi di avere finalmente una nuova casa.

alle pagine 16,17