La mail è stata inviata pochi minuti prima delle 10 e immediato è scattato l'allarme in 6.300 scuole italiane. A firmarla Mikhail Andropov, lo stesso nome che compariva la settimana scorsa nella rivendicazione dei falsi allarmi bomba a bordo di decine di aerei di linea e nelle sedi di alcune emittenti televisive europee. Ma questa volta l'allarme è stato molto più ampio.

Nel testo della mail si annunciava la presenza di un «potente ordigno» lasciato nell'edificio all'interno di un sacchetto di plastica «con innesco a distanza» . Ed inoltre si faceva riferimento anche ad una bomba piazzata nel motore dell'auto del primo ministro. Poche righe che sono bastate a creare un'altra giornata di caos e paura per centinaia di migliaia di studenti e famiglie dopo quella del 2 novembre, quando un messaggio simile fu recapitato a 280 dirigenti scolastici.

Il caos

In pochi istanti, da Nord a Sud del Paese migliaia di alunni si sono ritrovati fuori dalle classi, le lezioni sono state interrotte, i genitori avvertiti in fretta per andare a prendere i più piccoli. Disagi da cui sono stati risparmiati solo gli istituti del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta che, hanno indirizzi di posta elettronica diversi e non passano attraverso il sistema del ministero. In ogni caso si è trattato anche questa volta di falsi allarmi e oggi - hanno fatto sapere dal ministero dell'Istruzione - tutte le scuole saranno regolarmente aperte.

«Nessun pericolo concreto - hanno sottolineato fonti di governo fin dalla mattina - solo una strategia per generare allarme». E anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha cercato di rassicurare fin da subito: «No all'allarmismo, perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressoché inesistente». Anche la minaccia rivolta alla premier non ha suscitato allarme poiché le auto su cui viaggiano personalità come la presidente del Consiglio sono custodite in caserme o strutture simili vigilate 24 ore su 24.