Un silenzio denso e gravido di dolore avvolge in queste ore il quartiere di Giliacquas. È qui, dove il paese si affaccia sulla laguna di Santa Gilla, che la vita quotidiana si è improvvisamente spezzata. Una zona da sempre meta prediletta per chi ama passeggiare all’aria aperta, godendosi il panorama e la tranquillità della natura, si trova ora a fare i conti con un trauma profondo, arrivato a sconvolgere l’intera comunità di Elmas.

I fatti di sangue accaduti martedì pomeriggio hanno lasciato un segno indelebile. Nella concitazione di un’aggressione che ha visto l’arrivo in auto di due giovani rivali e il ferimento di uno dei cugini dei fratelli coinvolti, il dramma si è consumato in pochi istanti: l’uso improvviso di un’arma da fuoco ha ridotto in fin di vita uno degli aggressori, trasformando un pomeriggio qualunque in una vicenda drammatica che lascia la popolazione attonita.

In questo clima d’angoscia, la famiglia Argiolas ha scelto la via del riserbo assoluto. Chiusi in un doloroso silenzio, i familiari chiedono solo che venga portato rispetto per un momento così buio e delicato. A dar voce a questo tormento interiore è stato Stefano Argiolas, fratello di Giuseppe e zio dei due fratelli - molto conosciuto in paese per essere maestro e tecnico della Asd Elmas Boxe Locci-Monduzzi -, che attraverso un accorato messaggio sui propri canali social personali ha rivolto un appello accorato a tutti i cittadini: «Abbiate rispetto per chi si è trovato da un giorno all’altro a dover affrontare un macigno».

Parole che hanno trovato un’immediata e profonda diffusione in tutta Elmas. Sebbene sui social non siano mancati dibattiti e ricostruzioni frammentarie sulla dinamica dell’accaduto - con diverse persone intente a difendere l’operato dei giovani parlando di legittima difesa, aspetti tuttora al vaglio delle autorità -, la reazione prevalente dei concittadini è stata una calorosa e spontanea catena di solidarietà.

In tantissimi si sono stretti attorno alla famiglia Argiolas, esprimendo vicinanza, affetto e preghiere per le persone coinvolte. Tra la gente del posto prevale la consapevolezza di quanto sia facile giudicare dall’esterno e di come, di fronte a tragedie di questo genere che sfiorano l’irreparabile, le parole dovrebbero cedere il passo alla riflessione, all’umanità e al silenzio.

Il quartiere lagunare prova così a ritrovare il suo equilibrio, sospeso tra il rispetto per il dolore di una famiglia conosciuta da tutti e l’auspicio che si possa fare al più presto piena luce su una vicenda che ha segnato per sempre la vita di molte persone.

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