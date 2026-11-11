Le sofferenze dei sardi nel report della Banca d’Italia. La crescita dei prezzi è stata in media del 2,6% nei primi nove mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2025 (picco a settembre +4,4%). Sardegna avanti adagio tra emergenze e incertezze. L'economia dell’Isola nella prima parte del 2026 ha fatto registrare una crescita dello 0,7%, un dato inferiore a quello nazionale (0,9%) e del Mezzogiorno (1%). Queste indicazioni scaturiscono dall'aggiornamento congiunturale della banca centrale presentato ieri dal direttore della sede cagliaritana Giovanni Giuseppe Ortolani. Le tensioni internazionali, in un mondo dilaniato da vecchi e nuovi conflitti, hanno provocato rincari generalizzati, «alimentando - si legge nel report - le pressioni sui costi delle imprese e sui prezzi al consumo». I rincari hanno riguardato principalmente il settore immobiliare, i trasporti e l'energia ma anche i beni di consumo. Di pari passo va su l’inflazione. Per le imprese, i programmi di investimento risultano in calo. Diminuisce anche la redditività delle realtà produttive. Si è ridotto il numero degli imprenditori che prevedono di chiudere l'esercizio in utile e circa il 70% prefigura un calo dei margini di profitto.

Edilizia

Il settore delle costruzioni continua a beneficiare dell'espansione degli investimenti pubblici. La domanda privata è debole e le risorse arrivano principalmente dal Piano di ripresa e resilienza che è ancora linfa vitale per l’apparato economico. Rilevante la quota di interventi legati al Pnrr per un valore di 2,4 miliardi (dato riferito al mese di giugno). Oltre l'80% degli esborsi è destinato a digitalizzazione, transizione ecologica, istruzione e ricerca. Il turismo si conferma un sostegno affidabile. Un’ancora di salvezza in un periodo tormentato. Nei primi otto mesi le presenze sono aumentate del 4,6% e i passeggeri transitati negli aeroporti dell'8,9%, soprattutto grazie agli arrivi dei turisti stranieri.

Il risparmio

Si consolida la tendenza al risparmio. I sardi pensano al futuro e gestiscono il denaro in modo oculato. Crescono i depositi bancari, del 4,2% a giugno. Il valore dei titoli è aumentato del 13,9% sostenuto – sottolinea Bankitalia – sia dai nuovi investimenti in titoli obbligazionari sia dall’aumento delle quotazioni azionarie». L'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia mette in evidenza il decremento dei mutui concessi dagli istituti bancari per l'acquisto di abitazioni. In peggioramento la qualità del credito. Il tasso di deterioramento è salito all'1,3%, dall'1,1 dello scorso mese di dicembre, a causa dell'andamento dei finanziamenti alle imprese. Luci e ombre. Un quadro economico condizionato dagli scenari internazionali attraversati da venti di guerra. Sui dati presentati dall’Istituto di Palazzo Koch intervengono il deputato e segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis e il consigliere nazionale Marco Tedde: «L’economia sarda va al rallentatore, mentre l’Italia cresce. La Giunta guidata da Alessandra Todde è ostaggio delle guerre di poltrone e dimentica il futuro della Sardegna».

Educazione finanziaria

La Banca d'Italia ha anche presentato il suo programma di educazione finanziaria in Sardegna. Tante iniziative in diverse aree dell'Isola per rafforzare, soprattutto tra i giovani, la cultura economica.

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