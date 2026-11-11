Il confronto sulla legge elettorale non è maturo e probabilmente non lo sarà entro la fine della legislatura. Nella riforma statutaria, infatti, non ci saranno riferimenti alla modifica dell’attuale sistema di voto. Ogni dubbio è stato fugato con il lungo vertice di maggioranza convocato ieri dalla presidente della Regione Alessandra Todde e a cui hanno preso parte il padrone di casa Piero Comandini (l’incontro si è svolto negli uffici della presidenza del Consiglio regionale), i segretari delle forze del Campo largo e i capigruppo. All’ordine del giorno la statutaria, appunto. C’è una bozza. «Il testo sarà depositato questa settimana nella commissione sulla statutaria», ha detto Comandini nella sua veste di presidente del parlamentino speciale, «a quel punto si proseguirà con l’esame, articolo per articolo. La legge elettorale non è mai stata in discussione all’interno della statutaria. Noi ci eravamo prefissati l’impegno di riscrivere i nuovi rapporti tra Consiglio e Giunta e ci siamo mossi all’interno del titolo V della Costituzione». Todde ha dichiarato che «per un tema fondante come la statutaria era importante un momento di sintesi nella coalizione. Statutaria e legge elettorale saranno esaminati in due momenti diversi per evitare una discussione su un testo che è già maturo, quello sulla statutaria, e su un tema, quello sulla legge elettorale, che deve essere ancora portato avanti».

Equivoci

Fine degli equivoci, dunque, considerato che per settimane almeno una parte della maggioranza aveva lavorato in un’altra direzione: inserire le modifiche al sistema di voto nella proposta di riforma, magari in Aula e attraverso un emendamento. L’altro dubbio emerso nelle ultime ore riguardava la forma di governo, questa sì nel testo della riforma all’esame della commissione speciale, ovvero l’elezione diretta del presidente della Regione. Alcune forze politiche come Sinistra futura preferirebbero che fosse il Consiglio a eleggere il presidente. Questa è stata la molla che ha convinto Todde a chiedere subito un vertice. Anche in questo caso tutto è rientrato: «Ci sono state posizioni differenti perché siamo una coalizione composita – ha chiarito dopo la presidente – ma la maggioranza si è espressa per mantenere la forma di governo attuale». Comandini ha confermato «la scelta di un sistema che sta funzionando perché permette di capire chi ha vinto già un’ora dopo il voto».