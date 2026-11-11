Appurato dopo un paio d’ore di apprensione che non emergevano «pericoli concreti», Giorgia Meloni tranquillizza ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico. E dello stesso tenore è il videomessaggio con cui chiude una giornata in cui, tra una riunione sul pacchetto di armi all’Ucraina e una sulla manovra, la premier ha convocato un vertice per fare il punto sugli allarmi bomba nelle scuole: «Non intendiamo abbassare la guardia perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli». E alle 8.30 riceverà tutti i leader di opposizione, invitati per condividere le informazioni disponibili, e perché «sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione, c’è l’Italia».

Vertice bipartisan

Dal centrosinistra, seppur con qualche richiesta che la premier riferisca in Parlamento, tutti accolgono la proposta. Lo ha fatto anche Roberto Vannacci - invitato con una mail in un secondo momento, a differenza di Conte e Schlein contattati da Meloni - che però ha delegato il capogruppo di Futuro nazionale Edoardo Ziello, poiché «impegnato in plenaria al Parlamento europeo». La giornata a Palazzo Chigi si è aperta con molti funzionari che si precipitavano a prendere i figli, come migliaia di genitori in Italia. Nella mail che ha creato il panico, firmata da “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”, c’era anche un riferimento a una bomba piazzata «nel motore dell’auto del vostro primo ministro». Ma nessun allarme particolare è emerso: si tratta di un veicolo custodito in caserme o strutture simili, vigilate 24 ore su 24. Meloni ha voluto prima di tutto spiegare sui social che dalle prime verifiche non è emerso «alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto».

Il ministro

Poi, in attesa della riunione con i vicepremier, i ministri competenti, i vertici dell’Intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel primo pomeriggio ha ricevuto il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti. E proprio un ministro, il titolare degli Esteri Antonio Tajani, svela di essere oggetto al minacce dirette. Lo annuncia lui alla Camera durante il question time: «Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori, anche su di loro è stata messa la stessa taglia che mi riguarda». Il vicepremier incassa la solidarietà di tutte le forze politiche. Vale a maggior ragione per la sua famiglia il messaggio che Meloni manda a tutti gli italiani dai social: «Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, impaurita, troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare, e questa è la risposta migliore e più forte abbiamo da dare».