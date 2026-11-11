Un'ondata di falsi allarmi bomba nell'ultimo mese ha creato il caos nelle scuole e nei cieli di mezza Europa, con centinaia di istituti evacuati e voli deviati. Le minacce hanno viaggiato quasi sempre attraverso mail a istituti e società aeroportuali, ma in alcune situazioni sono arrivate anche telefonate. Almeno sei gli episodi che si contano dal 19 ottobre. Prima di ieri le scuole italiane erano finite nel mirino già il 2 novembre, quando ai dirigenti di 280 istituti è stato inviato un messaggio di posta elettronica firmato “Corpo della guardia della rivoluzione islamica”: si annunciava che era stato lasciato un sacchetto dell’esplosivo e un detonatore che sarebbero stati azionati dopo un’ora. La mail aggiungeva che - per dimostrare che non si trattava di uno scherzo - sarebbe stato fatto esplodere un ordigno su un volo diretto a Roma. Due settimane prima, il 19 ottobre, i falsi allarmi avevano interessato centinaia di scuole fra Irlanda del Nord, Scozia, Ungheria e Serbia. Non è stato accertato un collegamento tra i vari messaggi che, nel caso dell’Irlanda del Nord, sarebbe di matrice estremista islamica. Episodi a cui si aggiungono tre giornate da incubo la scorsa settimana nei cieli europei, con voli in alcuni casi costretti ad atterraggi d’emergenza. La prima risale al 3 novembre: in diverse città sono arrivate segnalazioni di esplosivo su voli di linea, comprese tratte che toccavano l’Italia: due voli Ryanair in arrivo a Roma da Lisbona e Dublino. Sono stati subito attivati i protocolli di sicurezza e si sono sollevati in volo due Eurofighter dell'Aeronautica Militare per scortare il volo partito da Dublino fino a Fiumicino. Stesso copione due giorni dopo, il 5 novembre, con una ventina di aerei interessati, di cui almeno sette in partenza o in arrivo in Italia. il messaggio in italiano era firmato “Combattenti dello Stato Maschile”, un nome che rimanda al movimento russo ultranazionalista e misogino “Muzhskoye Gosudarstvo”, che ha preso le distanze con un post sui social qualche ora più tardi. Si è proseguito anche il giorno dopo, il 6 novembre, «Questo è solo l'inizio», prometteva una rivendicazione inviata via mail ad alcune testate giornalistiche a firma Mikhail Andropov, la stessa comparsa nella mail recapitata ieri alle scuole.

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