Fucilate a Elmas per una ragazza, terzo arresto per tentato omicidio

Una spedizione punitiva per una ragazza contesa, respinta nel sangue a colpi di fucile. Ormai i contorni della sparatoria di martedì pomeriggio in via Bassi a Elmas sembrano essere stati delineati dagli inquirenti, tanto che ieri notte sono scattati gli arresti domiciliari (in ospedale) con l’accusa di tentato omicidio anche per Mattia Secci, il 25enne ricoverato al Brotzu in prognosi riservata per una grave ferita al viso e considerato dai medici ormai fuori pericolo.

Il giovane (ora difeso dall’avvocato Marcello Cabras) era infatti il passeggero del suv che avrebbe tentato di investire Leonardo Argiolas, 25 anni di Elmas, finendo però per travolgere e ferire in maniera non grave il cugino di quest’ultimo prima di schiantarsi sul muretto di cinta dell’abitazione di Leonardo. E proprio da quel muro, a distanza ravvicinata, il fratello Giorgio avrebbe esploso i tre colpi di fucile caricato a pallini colpendo in piena faccia Secci.

I provvedimenti

Il numero degli arrestati è salito quindi a tre: a finire a Uta poche ore dopo l’aggressione, sempre con l’accusa di tentato omicidio, è stato infatti Giorgio Argiolas (difeso dall’avvocato Luca Sannio), il 26enne che avrebbe premuto il grilletto del fucile per difendere il fratello minore Leonardo dall’aggressione.

Il terzo arrestato, Simone Lippi (difeso dall’avvocata Antonella Giua Marassi), 25 anni di Cagliari, sarebbe invece l’autista del suv che avrebbe tentato di investire il più piccolo degli Argiolas. Colpito di striscio da una delle tre fucilate, sarebbe poi fuggito a piedi per poi essere rintracciato poco dopo dai carabinieri a Pirri. Ricoverato al Brotzu per una ferita al braccio, Lippi, una volta dimesso sarà trasferito a Uta.

Situazione critica

I tempi di recupero per Secci saranno invece decisamente più lunghi. Agli occhi dei primi soccorritori arrivati dalle case vicine il giovane è sembrato in condizioni disperate. La pozza di sangue attorno al corpo e il fatto che i sanitari dell’elisoccorso atterrati in riva alla laguna di Santa Gilla abbiano preferito lasciarlo ai colleghi delle ambulanze per un trasporto via terra, ha fatto pensare al peggio.