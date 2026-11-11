È durata appena due ore la seconda e ultima giornata di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. E nonostante le delegazioni russe e ucraine parlino di «una base per proseguire i lavori» e di «un buono slancio per una soluzione entro fine anno», le rispettive posizioni al termine delle discussioni dirette non sembrano aver fatto grandi passi in avanti: l'unico risultato tangibile è l'accordo per un vasto scambio di prigionieri da attuare forse già «nelle prossime due o tre settimane». I mediatori americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, si recheranno nelle prossime ore a Mosca per «fare il punto» sui negoziati con Vladimir Putin. Poi andranno a Dublino per aggiornare Volodymyr Zelensky, in Irlanda per il vertice informale europeo preceduto dalla riunione della Comunità politica europea.

Le aspettative del Cremlino

Il Cremlino si aspetta che gli inviati di Donald Trump «portino qualcosa»: i dettagli sui colloqui di Abu Dhabi. «In base a quanto apprenderà dagli americani, deciderà i prossimi passi», ha affermato il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, pur ribadendo che «gli obiettivi dell'operazione militare speciale sono stati fissati dal presidente nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora». Il capo della diplomazia russa ha inoltre affermato che, a quanto gli risulta, «tutte le parti hanno espresso commenti più o meno positivi in seguito a questi colloqui ad Abu Dhabi» e che «il formato trilaterale è il più giustificato».

Europa senza voce

Negli Emirati la Russia non ha voluto incontrare gli europei, sebbene presenti in forze con l'Ue, gli E4 (Francia, Germania, Regno Unito e Italia) e la Nato per far quadrato attorno all'Ucraina e ribadire che il primo passo debba essere un cessate il fuoco:solo dopo si potrà parlare della sicurezza euro-atlantica. Il tema sarà affrontato anche a Dublino, dove si discuterà anche della «voce sola» europea – chiesta da Giorgia Meloni – con cui affrontare le trattative con Mosca.

Il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, al contrario, ha insistito nel dire che l'obiettivo dell'incontro era la creazione di un «sistema di sicurezza» in Europa e ha spiegato di non aver incontrato la delegazione europea perché il Vecchio Continente ha una posizione «poco chiara», anzi è «complice di un inganno collettivo» ai danni del popolo ucraino: potrà partecipare ai negoziati, ha aggiunto, solo quando la sua «coscienza si risveglierà». Infine l’invito a «imparare dagli inviati americani: buon senso, realismo e desiderio di raggiungere la pace».