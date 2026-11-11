Le dita delle due mani, senza il pollice, che vengono fatte combaciare all’altezza del collo, appena sotto il viso. Un gesto che nella lingua dei segni significa “no”. Come l’opposizione della Uil alle discriminazioni di genere e a ogni forma di violenza, sui luoghi di lavoro ma anche fuori. Ieri il convegno a Cagliari, nella sala Pisano de L’Unione Sarda, solo il primo di un ciclo di appuntamenti con cui la sigla confederale vuole accompagnare la propria agenda programmatica, da qui agli anni a venire.

Il resoconto

Si chiama “Il tuo no diventa noi”, la campagna con cui la Uil sta promuovendo la parità. Inutile dire che oggi, nello sbilanciamento a favore degli uomini, frutto di una cultura patriarcale dura a morire, il recupero dell’equilibrio si deve tradurre nel riconoscimento di maggiori diritti alle donne. Per avere un ordine di grandezza su quanto i rapporti di forza siano fuori scala, basta il dato sugli omicidi in ambito domestico: «Nel 95 per cento dei casi è l’uomo ad ammazzare mogli o compagne. Sul lavoro non mancano le differenze salariali: le retribuzioni femminili sono in media più basse del 20 per cento rispetto a quelle maschili».

La segretaria

«Pensiamo – ha sottolineato Fulvia Murru, numero uno della Uil sarda – a una donna che lavora, ma deve giustificare ogni spesa perché qualcun altro controlla il suo stipendio. O a una donna che vorrebbe uscire da una relazione violenta e si chiede come pagherà un affitto, dove andrà a vivere, come manterrà i figli. Per questo diciamo che la libertà economica è la prima parità. E qui c’è una responsabilità che riguarda direttamente anche noi come sindacato».

I propositi

È stata Susi Ronchi, coordinatrice del sindacato “Giulia giornaliste”, a moderare la tavola rotonda, dal titolo “Violenza di genere e riscatto economico”: «Tutti – ha detto – devono fare la propria parte, a cominciare dai media che hanno il dovere deontologico di non inseguire il sensazionalismo né di restituire ai lettori cronache morbose». O, peggio, «parlare di raptus per giustificare l’assassino o colpevolizzare le donne attraverso la vittimizzazione secondaria, che giudica abiti e comportamenti», ha rimarcato Muriel Francois Vassena, educatrice dell’associazione “Donne al Traguardo”. Francesca Tribisonna, avvocata, è rimasta sul tema puntando il dito contro «il linguaggio colpevolista, pratica diffusa anche nelle aule dei tribunali. Per questo serve una rivoluzione culturale, la sola legislazione non basta».