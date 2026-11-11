La drammatica scomparsa di Maurizio Porcu, il diciannovenne travolto e ucciso lo scorso 4 novembre lungo la Statale 130 a Decimomannu, ha trasformato in un terreno di dura contrapposizione politica e sociale il dolore per una giovane vita spezzata. Da un lato c’è la rabbia dei residenti e la protesta del “Comitato sicurezza SS130”; dall’altro si trova l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Cadeddu, impegnata con Regione e Anas nel complesso percorso procedurale per la messa in sicurezza dell’arteria stradale.

Il derby

La frattura si è inasprita quando il portavoce del comitato, Ottavio Schirru, ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura di Cagliari per «sicurezza negata e omessa custodia dell’arteria stradale» ipotizzando persino l’occupazione della Statale come forma di protesta. La risposta della prima cittadina non si è fatta attendere: «Ritengo ingeneroso mettere in discussione l’impegno di chi porta avanti questa battaglia con atti ufficiali e continue interlocuzioni».

La controreplica di Schirru ha alzato ulteriormente i toni: «L’esposto non è un’iniziativa individuale ma l’espressione di un’intera collettività ferita da troppi lutti». Schirru inoltre ha incalzato Cadeddu sulla proposta di impiegare risorse del bilancio comunale per gli interventi: «Perché non farlo prima, subito dopo le tante denunce? Ricordiamo che la sindaca governa il paese da tre anni e mezzo ed è stata vicesindaca dal 2013».

Le motivazioni

La sindaca ribadisce la propria buona fede e la determinazione nel cercare soluzioni straordinarie: «Credo sia necessario chiarire un aspetto: il Comune non può autonomamente intervenire su un’infrastruttura di competenza Anas, né può sostituirsi all’ente proprietario e gestore, neppure con l’impiego di risorse proprie, senza le necessarie condizioni e autorizzazioni».

La disponibilità manifestata da Cadeddu nella nota ad Anas nasce da una situazione di sconforto: «Davanti all’ennesima tragedia siamo disposti a esplorare anche strade straordinarie, pur di accelerare per trovare una soluzione. È un segnale forte, forse anche un modo per sollecitare ulteriormente chi ha la competenza e la responsabilità di intervenire. Non è il momento delle accuse reciproche. Il mio unico obiettivo è fare tutto ciò che è nelle possibilità del Comune, e anche provare ad andare oltre, perché non ci siano altre vite spezzate».