Una donna di 74 anni è stata rapinata mentre passeggiava in via Roma, a Cagliari. La Polizia di Stato ha arrestato un venticinquenne algerino, accusato di rapina pluriaggravata. L’episodio è avvenuto sabato mattina, quando due uomini hanno sorpreso alle spalle l’anziana, riuscendo a sottrarle il telefono cellulare dalla borsa.

Le grida della donna hanno attirato l’attenzione di un commerciante, che si è precipitato fuori dal negozio e ha notato i due uomini accanto alla vittima. Alcuni passanti sono intervenuti per soccorrere la settantaquattrenne, costringendo i presunti rapinatori ad allontanarsi rapidamente. Grazie all’aiuto delle persone presenti, la donna è riuscita a recuperare il telefonino.

L’allarme è stato lanciato al numero unico di emergenza 112. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in piazza del Carmine, dove hanno raccolto la testimonianza del commerciante e la descrizione dei due sospettati. Un’altra pattuglia è riuscita poco dopo a individuare e fermare uno dei presunti responsabili.

La vittima, ancora sotto shock, ha ricostruito l’accaduto davanti ai poliziotti. Al termine degli accertamenti, il venticinquenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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