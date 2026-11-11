A Serramanna anche la fascia di rappresentanza indossata dal presidente del Consiglio comunale Marco Maccioni nella cerimonia pubblica del “4 Novembre” fa litigare l’esecutivo e il gruppo di minoranza consiliare.

Botta e risposta

«Nel Comune di Serramanna non risulta approvato alcun regolamento che istituisca l’uso di una fascia distintiva per il presidente del Consiglio comunale. Ne consegue che l'esibizione pubblica del paramento durante le celebrazioni del 4 novembre 2026 è avvenuta in totale carenza di base giuridica», attacca l’esponente del gruppo di opposizione “Serramanna Futura”, Carlo Pahler, che sul caso ha inviato una nota al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Cagliari per chiedere di «avviare tempestivamente le opportune verifiche e di richiamare il Comune di Serramanna e il presidente del Consiglio comunale al rigoroso rispetto della normativa, inibendo l'uso di paramenti privi di base giuridica».

«Quella del consigliere Pahler è un’azione fine a se stessa, tesa a creare confusione. Al contrario, con il mio gruppo lavoro ogni giorno per il bene di Serramanna. L'utilizzo della fascia, così come le mie trasferte in provincia, si inseriscono esattamente in questa direzione di servizio e impegno concreto», replica Maccioni, che risponde all’esponente della minoranza anche sul colore della fascia («I colori rosso e blu non appartengono a Serramanna, ma piuttosto al Comune di Cagliari», ha ironizzato Pahler): «I colori rosso e azzurro traggono origine dallo stemma storico del Comune di Serramanna, che presenta l’azzurro nel campanile e il rosso nei due mori».

Rapporti tesi

Il botta e risposta sulla fascia di rappresentanza aggiunge un altro capitolo ai rapporti, già tesissimi, tra il consigliere della minoranza Carlo Pahler e lo steso Marco Maccioni in Aula, dove in un’occasione si è sfiorato lo scontro fisico.

«L’ordinamento giuridico italiano non prevede alcun segno distintivo o fascia nazionale per il presidente del Consiglio comunale, e riserva la fascia tricolore in via esclusiva al sindaco, quale capo dell’amministrazione locale e ufficiale di governo», incalza quindi Pahler, che contesta anche «la spesa sostenuta dall’ente per l’acquisto della fascia, 539 euro, che configura un palese profilo di illegittimità contabile e gestionale».