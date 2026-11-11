Washington. Da lunedì Jensen Huang, Mr Nvidia, è tornato nel suo ufficio con la chiara volontà di trasmettere l’idea di una situazione sotto controllo, in vista dei dati trimestrali del 17 novembre. È difficile che la bufera scatenata dalla sua relazione extraconiugale con Alice Huang, top executive di Megaspeed sospettata di essere una spia cinese, possa rientrare a breve. E gli analisti hanno rimarcato la necessità di mettere a punto ciò che era impensabile fino a pochi giorni fa: la successione. Con il colosso dei microchip per l’AI costruito e modellato da Huang, il candidato naturale alla guida della compagnia californiana potrebbe essere Nico Caprez, suo genero. Malgrado i figli ricoprano ruoli in Nvidia, sarebbe lui il successore in pole. La vicenda presenta molti punti oscuri, anche sul ruolo del presidente Usa: secondo il New York Times Donald Trump fu informato a maggio sull’Air Force One durante il viaggio in Cina, delle informazioni di intelligence riservate da cui emergeva la relazione di Mr Nvidia con Alice Huang, 43enne cittadina cinese con un passato nel settore finanziario a Shanghai. Nessuna misura fu adottata nell'occasione e Jensen Huang ha da allora continuato a essere centrale nelle politiche dell’amministrazione su AI e microchip, a dispetto delle evidenti criticità sulla sicurezza nazionale.

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