Viareggio. Dopo quattro mesi di carcere, passa alla detenzione domiciliare Mauro Moretti, l’ex amministratore delegato di Fs condannato con sentenza definitiva a 5 anni per disastro ferroviario colposo e incendio nella strage ferroviaria di Viareggio. Il 29 giugno 2009 morirono 32 persone e un centinaio rimasero ferite e ustionate, a causa degli incendi e dell’esplosione di un vagone cisterna che trasportava Gpl. “Motivi di salute” ha riconosciuto il tribunale di Sorveglianza di Perugia accogliendo la richiesta della difesa.

«Ineccepibile»

La decisione scatena la rabbia dei familiari delle vittime: «Non proviamo alcuna pena per lui». Moretti ha 73 anni e dal 3 novembre espia la condanna nella sua casa a Roma. Gli è stata accordata un’ora di permesso al giorno per uscire, purché si tratti di «esigenze indispensabili» e non deve assolutamente avere contatti con l’esterno. Moretti «è dimagrito di 15 chili ed è molto deperito», ha detto la sua legale, Ambra Giovene. I domiciliari gli sono stati concessi «sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile» e «all’ultrasettantenne l’ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative». Moretti era nel carcere di Orvieto, dove si era costituito dopo l’ultima sentenza della Cassazione del 25 giugno 2026.

Le rinunce

Il tribunale di Sorveglianza, oltre alla salute, ha considerato che l’ex ad è incensurato, non è socialmente pericoloso, non ha procedimenti in corso. Inoltre, hanno giocato per la scarcerazione i segnali di ravvedimento e consapevolezza della gravità dei fatti di Viareggio, la rinuncia alla prescrizione per i reati di lesioni colpose e di incendio colposo, le scuse ai familiari delle vittime, i risarcimenti alle persone offese e alle parti civili. Rilevanti anche l’accettazione della condanna e la rinuncia al cavalierato del lavoro.

«La pena più grande»

«Fortunato a rimanere in carcere così poco», «in confronto a quello che ha causato insieme ad altri, quei pochi mesi non sono niente», commenta Daniela Rombi, presidente dell’Associazione “Il Mondo che vorrei”. Nel disastro morì la figlia, Emanuela. Dura anche l’associazione: «Crediamo che la pena più grande la dovranno scontare per tutta la vita con la loro coscienza, se ne hanno una».