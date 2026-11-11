Roma. La manovra finisce sotto pressione dalle categorie produttive. In audizione parlamentare Confindustria contesta il peso degli interventi sulle imprese, cui viene attribuito il 43% delle coperture complessive, tra misure settoriali a carico di banche, assicurazioni, aziende energetiche e giochi e provvedimenti che incidono sulla liquidità generale. Il direttore generale Maurizio Tarquini ha parlato di un carico significativo per il sistema produttivo. Critiche e preoccupazioni arrivano anche da Regioni e Comuni, soprattutto sul fronte della sanità: con le risorse previste, hanno segnalato in audizione le Regioni, non sarà possibile garantire nel 2027 quanto assicurato nel 2026.

Il vertice a Palazzo Chigi

Il governo si prepara alla fase degli emendamenti alla legge di bilancio, e dalla premier Giorgia Meloni, nel vertice a Palazzo Chigi con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, arriva una linea netta: no all’«assalto alla diligenza», sì alla possibilità di valutare alcuni «ritocchi mirati» e «concordati» su temi specifici ma senza intaccare gli equilibri di bilancio. Nessuna indicazione su nuove risorse disponibili. Dopo la presentazione delle proposte di modifica in commissione alla Camera è previsto un nuovo confronto per stabilire quali interventi potranno trovare copertura.

Il ministro Giorgetti ha richiamato il vincolo del debito pubblico e della spesa per interessi, «non emendabili dai parlamentari e dalle forze di opposizione e maggioranza». Dal vertice sarebbe inoltre emersa l'esclusione di ulteriori contributi richiesti a banche e imprese energetiche.

Le priorità

Tra le priorità indicate dalla maggioranza per eventuali correttivi figurano sanità, pensioni, scuola e università. Lega e Forza Italia insistono sulla pensione dedicata alle forze dell'ordine e sulle rivalutazioni. Resta aperto il confronto sugli 850 milioni del fondo che la Lega vorrebbe destinare a Quota 64, chiedendo di renderla strutturale.

Intanto i partiti della coalizione intensificano gli incontri con le categorie: la Lega ha visto i sindacati di polizia, che incontreranno anche Forza Italia, mentre quest'ultima ha in programma un confronto con la Cgil. Fratelli d'Italia ha riunito capigruppo, relatori e rappresentanti del governo. Le opposizioni preparano invece la battaglia parlamentare.

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