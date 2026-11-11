Washington. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha deciso: Pete Hegseth resta alla guida del Pentagono, almeno fino al 3 gennaio, quando si insedierà il nuovo Congresso a maggioranza democratica e la mozione di impeachment nei suoi confronti potrebbe essere ripresentata. Donald Trump ha festeggiato la bocciatura dell'iniziativa promossa dal repubblicano Thomas Massie, attaccando i democratici e rivendicando i risultati del segretario alla Difesa, dal reclutamento nelle forze armate al morale dei militari. «Un grande patriota americano», lo ha definito il presidente, ricordando anche i successi in Venezuela e Iran.

La votazione ha però aperto una polemica interna ai democratici per l'assenza di 11 deputati, mentre 7 repubblicani non erano presenti. Alcuni parlamentari dem hanno giustificato la mancata partecipazione con problemi di traffico e blocchi stradali. Il leader della minoranza Hakeem Jeffries è stato criticato per non aver mobilitato i suoi. «Devono presentarsi e fare il proprio lavoro», ha ammonito il neo senatore del Michigan El-Sayed, che ha anche chiesto a Hegseth di dimettersi, accusandolo di aver gestito male la guerra e di non avere obiettivi chiari.

Intanto l'avvocato della Casa Bianca Will Scharf ha avvertito i democratici: l'amministrazione non si lascerà intimidire dalle loro indagini, e i poteri ispettivi del Congresso non possono essere usati per una persecuzione penale. Alexandria Ocasio-Cortez ha annunciato che con il nuovo Congresso partiranno nuove indagini contro i membri dell'amministrazione Trump.

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