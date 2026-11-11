Il blocco delle movimentazioni dei capi legato all'emergenza dermatite bovina, il prezzo del latte e i rincari. Sono le emergenze su cui i pastori senza bandiera chiedono ancora risposte. Ieri una delegazione ha partecipato a una seduta della commissione Agricoltura per manifestare quello che è sembrato un ultimatum. «I politici devono capire che i nostri tempi sono molto diversi dai loro, e ogni giorno che passa rischiamo di perdere l’azienda», ha spiegato uno dei portavoce, Gianuario Falchi, poco prima della riunione e a un mese dall’ultimo incontro con i capigruppo per fare il punto. «È passato un mese e non abbiamo di fatto aggiornamenti: la gente lì fuori è molto, molto nervosa, io non so cosa potrà succedere». Falchi ha ricordato i due tavoli programmati – quello di oggi in assessorato sugli indennizzi per la dermatite, e quello previsto domani a Macomer con il Consorzio del pecorino romano sul prezzo del latte. «Vediamo se riuscirà a trovare un punto di caduta», ha sottolineato. Dopodiché saranno prese le decisioni su eventuali mobilitazioni.

Da Falchi anche un commento sull'iniziativa della Giunta, che proprio martedì ha scritto al ministero della Salute per chiedere lo sblocco della movimentazione dei bovini ancora in vigore a Samugheo, per un focolaio ormai estinto: «Siamo alle solite, queste cose andavano fatte prima». Concetti ribaditi dall'altro portavoce, Fabio Pisu: «Non si può andare avanti così, le aziende non sono strutturate per mantenere vitelli per così tanto tempo negli ovili. Quindi è necessario che in deroga venga concessa una movimentazione verso i centri di ingrasso».

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