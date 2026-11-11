Doveva avviare un dialogo costruttivo. La sensazione, invece, è che l’incontro in Prefettura a Nuoro, iniziato ieri alle 10, abbia amplificato le distanze. «Perché purtroppo l’azienda sanitaria ha cercato di smontare ogni nostro punto», tuona Francesco Carta, rappresentante nuorese del sindacato degli infermieri Nursing Up. «La Asl contesta la nostra ricostruzione. La realtà che noi viviamo è allarmante, insostenibile. Contestiamo la carenza di Oss e infermieri, ma soprattutto il rapporto tra pazienti e personale. Da Medicina a Neurologia, passando per Geriatria, vediamo gente anche negli anditi. Quindi, la nostra protesta continua».

Caos

Una sanità in affanno, almeno stando al racconto che arriva dal sindacato degli infermieri. A Nuoro lo stato d’agitazione prosegue, dopo quel tavolo in Prefettura - alla presenza del direttore generale della Asl 3, Francesco Trotta, e della padrona di casa, Alessandra Nigro - che i rappresentanti del Nursing Up hanno bollato come improduttivo. «Dalla Asl non è arrivata alcuna rassicurazione, perché per loro i numeri sono adeguati», rimarca Francesco Carta. Dunque, le bandiere giallo-blu resteranno lì, davanti a quell’ospedale San Francesco sempre più al centro delle polemiche.

L’incontro

«Ancora una volta Nursing Up si è presentato al tavolo con spirito collaborativo e con la volontà di affrontare, punto per punto, le criticità già evidenziate nella proclamazione dello stato di agitazione, nella convinzione che il dialogo e il confronto siano strumenti fondamentali per individuare soluzioni concrete a tutela dei professionisti e della qualità dell’assistenza», afferma Diego Murracino, del Nursing Up Sardegna. «La posizione presentata dalla direzione aziendale, in merito alle problematiche, è ancora troppo distante dalle richieste sindacali. Quella della Asl è una rappresentazione che a parer nostro non trova riscontro nella quotidianità dei servizi, dove il personale è costretto a lavorare in condizioni di crescente difficoltà, con carichi assistenziali sempre più pesanti e risorse umane che non appaiono sufficienti a garantire un’assistenza adeguata e sicura». Dall’Asl per il momento le bocche restano cucite: nessuna dichiarazione arriva dagli uffici di via Demurtas, dove peraltro nella mattinata odierna si terrà un sit-in di pazienti e cittadini del Mandrolisai.

Intanto, Francesco Carta puntualizza: «Non siamo disponibili ad accettare che le criticità vengano minimizzate, mentre ogni giorno i professionisti sono chiamati a fare i conti con carenze di personale, sovraccarichi di lavoro e condizioni organizzative che mettono a dura prova la tenuta dei servizi. Nei prossimi giorni valuteremo la documentazione che l’Asl si è impegnata a inviarci, e valuteremo se interrompere lo stato di agitazione o procedere verso lo sciopero».

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