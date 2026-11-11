«Viviamo una situazione ormai insostenibile. Il numero di infermieri e Oss è del tutto insufficiente per garantire l’assistenza ai pazienti, e le carenze si concentrano soprattutto nei reparti di degenza del San Michele, del Businco e del Microcitemico».

Così in una nota il sindacato degli infermieri Nursing Up, che per oggi ha proclamato uno sciopero al Brotzu, per tutta la giornata.

«Lavorare in queste condizioni non è umanamente e professionalmente sostenibile», sottolinea il responsabile regionale del sindacato Diego Murracino, «l’insufficienza del numero di infermieri in turno e l’eccessivo carico di lavoro, portano ad un aumento del rischio di errore sanitario e all’impossibilità di garantire un adeguato monitoraggio dei pazienti al fine di cogliere tempestivamente segni e sintomi che se trascurati potrebbero provocare eventi gravi. Il personale Oss addetto all’assistenza dei pazienti ricoverati viene quotidianamente sottratto dai reparti per mansioni di natura logistica aziendale».

Prosegue: «Altra situazione vergognosa è il debito insoluto di migliaia di ore in più, oltre quelle previste dal contratto, fatte lavorate per coprire i turni agli infermieri dei reparti di degenza e mai pagate. Si denuncia anche la totale assenza di informazione, confronto e accordo sindacale sull’utilizzo delle reperibilità e il mancato riconoscimento economico delle prestazioni aggiuntive in linea con il dettato regionale. Cosi come la mancata fruizione del servizio mensa che è stato ed è tuttora precluso al personale in servizio nei turni notturni, e nei giorni di sabato, domenica e festivi».

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