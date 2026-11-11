Repùblica ha un nuovo simbolo: l’Albero deradicato arborense, donato dai fondatori di iRS e presentato in occasione della terza festa nazionale del movimento indipendentista. L’appuntamento a Scano di Montiferro ha riunito militanti, amministratori, attivisti e cittadini provenienti da diverse esperienze e percorsi politici, «segnando una tappa significativa nel processo di riorganizzazione dell'indipendentismo sardo» e «restituendo – si legge in una nota - il senso di una comunità politica in crescita impegnata a costruire una nuova stagione di partecipazione e di elaborazione collettiva».Un passaggio storico di riconciliazione e continuità per l’indipendentismo organizzato. Nelle prossime settimane l’apertura del tesseramento per il 2027. La presentazione segna un’ulteriore tappa del percorso avviato nel 2021 con il processo di dialogo Est Ora, proseguito con la Costituente Indipendentista e con la nascita di Repùblica, a giugno 2024. Un lavoro che ha consentito di riunire militanti storici, nuove generazioni, amministratori locali e persone fino ad allora estranee alle organizzazioni politiche, attorno a una proposta indipendentista fondata sull'autodeterminazione, sulla giustizia sociale, sui diritti civili, sull'ecologismo comunitario e sulla cooperazione tra i popoli. Il percorso proseguirà con l'apertura della campagna di tesseramento per il 2027.

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