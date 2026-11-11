MADRID. «Se vanno contro la gente, ci avranno contro». Non bastano più gli stipendi a pagare gli affitti, né la crescita economica per garantire un futuro ai giovani. La rabbia per una casa diventata un lusso, insieme al caro-vita, ha fermato la Spagna nel primo sciopero generale dal 2012, oltre che il primo degli otto anni di governo di Pedro Sanchez. Quattro milioni di lavoratori hanno partecipato alla mobilitazione, secondo le stime sindacali, in una giornata di pioggia, picchetti, blocchi e scontri. E altre decine di migliaia sono scese in piazza in serata a Madrid, Barcellona e in un’altra dozzina di città a 18 giorni dalle elezioni anticipate del 29 novembre, che riporta al centro della campagna elettorale il malessere sociale che attraversa il Paese. Una giornata di lotta politica convocata dai sindacati degli inquilini con le centrali Comisiones Obreras e Union general de Trabajadores e altre sigle, sull’onda della vicenda di Maricarmen Abascal, l’87enne sfrattata il 23 settembre dalla casa in cui aveva vissuto per 70 anni, poi morta in ospedale, divenuta il volto dell'emergenza abitativa. «Oggi comincia un nuovo ciclo per arrivare alla conquista del diritto alla casa e a migliori condizioni di vita della classe lavoratrice», ha dichiarato Alicia del Rio, portavoce del Sindicato de Inquilinas, durante il corteo sfilato a mezzogiorno in Plaza Cibeles. E culminato con un blocco stradale nella centrale Gran Via, sciolto infine dalle cariche della polizia, fra turisti in fuga. Le forze dell’ordine parlano di una quarantina di arresti in tutto il Paese e almeno 21 persone rimaste ferite negli scontri iniziali dei picchetti sindacali davanti ai mercati, ai poli industriali e alle fabbriche.

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