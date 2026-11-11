Blitz degli agenti del Commissariato di Polizia di Quartu che hanno arrestato due uomini, Claudio Mallus, 65 anni e Alessio Loddo, 39, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due indagati, difesi dall’avvocato Marco Lisu, sono già comparsi di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari: a Loddo è stata applicata l’obbligo di dimora nella fascia notturna, mentre Mallus è stato liberato senza alcuna misura. Saranno processati a gennaio.

L’operazione è scattata al termine di un’attività investigativa all’interno di un locale adibito a circolo privato senza le necessarie autorizzazioni.Nel corso dell’intervento, gli agenti del Commissariato hanno individuato i due uomini che, sempre secondo quanto ricostruito, avrebbero svolto ruoli distinti nell’attività di spaccio: uno era incaricato di controllare gli accessi dei clienti e l’altro di occuparsi del confezionamento delle dosi.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti complessivamente circa 34 grammi di cocaina, suddivisi in diversi involucri, un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e appunti manoscritti contenenti nominativi e cifre, ritenuti riconducibili alla contabilità dell’attività illecita.

Nel corso delle operazioni è stata inoltre rinvenuta la somma in contanti di 1.475 euro, nella disponibilità di uno dei due indagati. Della vicenda è stata subito informata l’autorità giudiziaria con la successiva udienza di convalida. Il blitz è scatto dopo accurate indagini e appostamenti. Si indaga ora per risalire alla provenienza della droga e ricostruire il giro di clienti.

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