Csm, il ricorso di Cristina Ornano: «Scelte sbagliate»

Una parità di voti, un seggio contestato e un risultato elettorale da riscrivere. Maria Cristina Ornano chiede al Consiglio superiore della magistratura di rivedere la proclamazione degli eletti della componente togata. Nel reclamo, presentato attraverso gli avvocati Pietro Adami e Barbara Ferretti, La presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari contesta il criterio utilizzato dalla Commissione elettorale centrale e rivendica il posto assegnato a Di Todaro. Il caso nasce nel collegio territoriale numero uno: Lanni ottiene 482 voti, Arata e Occhiuto entrambi 349. Per sciogliere la parità la legge privilegia il genere meno rappresentato e, in caso di ulteriore equilibrio, il magistrato più anziano nel ruolo. Secondo Ornano, al momento della scelta gli altri quattordici eletti erano sette uomini e sette donne. Non essendoci un genere in minoranza, il seggio spettava dunque ad Arata per anzianità. La Commissione ha invece assegnato il posto a Occhiuto, calcolando gli effetti della distribuzione proporzionale. Avrebbe così «creato» un criterio ulteriore, selezionando tre candidati presenti in entrambe le simulazioni e sommando i loro nomi ai quattordici già eletti. Una scelta compiuta, sostiene Ornano, «arbitrariamente e senza nessun ancoraggio normativo».

Non è una disputa solo tecnica. Con Arata eletto nel collegio, Occhiuto sarebbe comunque entrata attraverso il recupero proporzionale e Ornano avrebbe conquistato il seggio oggi occupato da Di Todaro. L'equilibrio di genere passerebbe dagli attuali undici uomini e nove donne a una perfetta parità. Ornano chiede quindi la rettifica dei risultati e il riconoscimento della propria elezione. Sarà il Csm a valutare la fondatezza del reclamo.

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