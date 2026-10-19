Fabio Pisacane aveva fatto intendere la possibilità di una coppia d’attacco Mendy-Nzola per Monza-Cagliari, nella conferenza stampa della vigilia di ieri, e le formazioni ufficiali confermano quanto anticipato. Per la prima volta, l’attaccante angolano parte titolare in una gara ufficiale, dopo il test nell’amichevole contro il Rayo Vallecano durante la sosta dove aveva anche segnato. Cambia quindi il modulo, che dal 4-3-2-1 diventa quindi un 4-3-1-2. Resta di nuovo fuori Jacopo Fazzini, così come capitan Alessandro Deiola.

Per il resto, i restanti rossoblù al via saranno quelli già visti (con profitto) nella prima parte di stagione. Il grande ex Daniel Maldini, a segno in Monza-Cagliari – con la maglia biancorossa – nel 2024, cerca di andare in gol per la quinta partita consecutiva. In panchina ci sarà l’allenatore in seconda Giacomo Murelli, visto che Pisacane è squalificato dopo l’espulsione per il diverbio con Luciano Spalletti al termine della partita contro la Juventus.

Queste le probabili formazioni di Monza-Cagliari: squadre in campo alle ore 18.30, arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese. Su unionesarda.it il live, su Radiolina collegamento mezz’ora prima del fischio d’inizio e a seguire il post partita.

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela.

In panchina: Thiam, Strajnar, Antov, Cutrone, Forson, Ngonge, Colombo, Bakoune, Ciurria, Colpani, Mout, Folorunsho.

Allenatore: Ivan Jurić.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini; Nzola, Mendy.

In panchina: Sherri, Radunović, Kevin Carlos, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Fadera, Massolin.

Allenatore: Giacomo Murelli (Fabio Pisacane squalificato).

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