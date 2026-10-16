Al via la settima giornata di campionato: si parte con Frosinone-SassuoloRisultati, marcatori e classifica delle partite del weekend
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Comincia la settima giornata del campionato di Serie A, spalmata in 7 giorni. Si parte con Frosinone-Sassuolo, il Cagliari è impegnato lunedì a Monza e fra i match più interessanti c’è quello della capolista a sorpresa, la Lazio, che fa visita alla Juventus.
Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 16 ottobre
Frosinone-Sassuolo: ore 18:30
Sabato 17 ottobre
Venezia-Napoli: ore 15
Bologna-Inter: ore 18
Roma-Genoa: ore 20:45
Domenica 18 ottobre
Udinese-Lecce: ore 12:30
Fiorentina-Como: ore 15:00
Milan-Atalanta: ore 18:00
Juventus-Lazio: ore 20:45
Lunedì 19 ottobre
Monza-Cagliari: ore 18:30
Parma-Torino: ore 20:45
Classifica
Inter 16
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Milan 12
Juventus 11
Como 11
Napoli 10
Frosinone 10
Atalanta 9
Sassuolo 8
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 0
(Unioneonline)