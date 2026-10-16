Comincia la settima giornata del campionato di Serie A, spalmata in 7 giorni. Si parte con Frosinone-Sassuolo, il Cagliari è impegnato lunedì a Monza e fra i match più interessanti c’è quello della capolista a sorpresa, la Lazio, che fa visita alla Juventus.

Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 16 ottobre

Frosinone-Sassuolo: ore 18:30 

Sabato 17 ottobre

Venezia-Napoli: ore 15 

Bologna-Inter: ore 18 

Roma-Genoa: ore 20:45 

Domenica 18 ottobre

Udinese-Lecce: ore 12:30 

Fiorentina-Como: ore 15:00 

Milan-Atalanta: ore 18:00 

Juventus-Lazio: ore 20:45

Lunedì 19 ottobre

Monza-Cagliari: ore 18:30 

Parma-Torino: ore 20:45 

Classifica

Inter 16

Lazio 16

Roma 14

Cagliari 13

Milan 12

Juventus 11

Como 11

Napoli 10

Frosinone 10

Atalanta 9

Sassuolo 8

Torino 7

Lecce 6

Bologna 5

Udinese 4

Monza 4

Genoa 4

Parma 4

Fiorentina 4

Venezia 0

(Unioneonline)

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