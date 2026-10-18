Dalla Juventus al Monza, la guardia è sempre alta. «Se dovessimo concentrarci sulla classifica, rischieremmo di sbatterci il muso», avverte Fabio Pisacane. «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che sta sotto-performando e che ha un’identità forte. Come sempre, pertanto, ci vorranno responsabilità, fame e organizzazione», tiene a precisare l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa ad Asseminello in vista del match di domani al Brianteo. Aggiungendo: «Vorrei fare i complimenti a Juric, che è stato per me fonte di ispirazione».

Tutti dentro eccetto Trepy, Idrissi e Felici. Possibili novità in attacco. «Al netto di ripensamenti dell’ultim’ora, domani è la partita per far giocare le due punte». In preallarme, dunque, la coppia Mendy-Nzola con un maxi ballottaggio in difesa tra Mina, Rodríguez e Deiola.

Pisacane, manco a dirlo, è soddisfatto del percorso fatto sin qui dal Cagliari, mantiene comunque un equilibrio. «In sei partite vale tutto e niente», la premessa. «I punti conquistati, però, non ce li toglie nessuno. E sappiamo bene quanto sacrificio c’è stato per prenderceli».

Il tecnico rossoblù, squalificato per un turno dopo il “battibecco” con Spalletti, domani non sarà in panchina. «Mi dispiace perché non potrò stare insieme ai ragazzi, e questo mi pesa», ammette.

«Ma ho fiducia nel mio secondo. Una delle tante fortune della mia vita è stata quella di incontrare Giacomo Murelli. Mi fido ciecamente di lui e di tutto il mio staff col quale prepariamo insieme tutte le partite».

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