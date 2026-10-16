La cultura Hip Hop torna protagonista a Olbia con CHROMA EXPO, due giornate dedicate alla street culture, ai graffiti, alla musica e al cinema indipendente. L’appuntamento è a Spazio Holo, sabato 17 e domenica 18 ottobre, con inizio alle 15. Un evento che nasce dall’incontro tra diverse forme espressive e dalla volontà di creare uno spazio di condivisione tra artisti, generazioni e linguaggi. Graffiti live, DJ set, performance, tattoo, musica e momenti di aggregazione daranno vita a una vera e propria jam Hip Hop, capace di mettere in dialogo la scena olbiese con quella internazionale.

Tra gli ospiti più attesi figura la Mets Rock Crew, collettivo proveniente da Madrid e legato alla scena internazionale del writing, che porterà a Olbia il proprio stile e la propria esperienza. Accanto agli artisti spagnoli saranno presenti numerosi writer del territorio, tra giovani emergenti e veterani che negli anni hanno contribuito alla crescita della cultura Hip Hop in Sardegna. Durante le due giornate il pubblico potrà assistere alle sessioni di graffiti live e osservare da vicino tecniche, stili e processi creativi. Dalla jam Hip Hop al progetto CHROM A raccontare la nascita della manifestazione è Mirko Decandia, regista e scrittore del cortometraggio che dà il nome all’evento. “Il progetto nasce da una collaborazione con Matteo Marras di Basedodici. L’anno scorso avevamo realizzato una jam Hip Hop allo scopo di realizzare le immagini del film. Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con un writer internazionale come Mets Rock Crime e abbiamo deciso di riproporre la jam, ampliandola e arricchendola con nuove presenze e iniziative”.CHROMA EXPO si sviluppa così come un progetto collettivo, nel quale la dimensione artistica si intreccia con quella sociale. Non soltanto un’esposizione o una serie di performance, ma un’occasione per mettere in relazione esperienze differenti, dare visibilità ai talenti locali e favorire lo scambio tra la scena sarda e gli artisti provenienti da altri contesti. Il programma comprenderà anche una mostra di cimeli legati alla cultura urbana, oltre a musica e momenti di festa, per offrire al pubblico un’esperienza che attraversa le diverse anime dell’Hip Hop.

Durante l’iniziativa sarà la presentazione di “CHROMA”, il nuovo cortometraggio prodotto da Green Grass Film, scritto e diretto da Mirko Decandia. Il film, da cui prende il nome l’intera manifestazione, rappresenta il punto d’incontro tra cinema indipendente e cultura urbana. “È un film che parla dell’ambizione dell’essere umano e della sua tendenza a voler prendere il volo”, spiega DeCandia. “La storia è raccontata in chiave Hip Hop e segue alcuni giorni della vita di un personaggio. È un progetto nel quale abbiamo cercato di far dialogare il linguaggio cinematografico con l’immaginario e le espressioni della cultura urbana”.Tra gli elementi distintivi della produzione il cameo del rapper olbiese Salmo. La scritta CHROMA, realizzata da Luca Barcellona, calligrafo e lettering artist di fama internazionale, le musiche firmate da Nanni Gaias e il debutto attoriale di Lara Castoldi, figlia di Morgan e Jessica Mazzoli tra le altre curiosità del progetto cinematografico.

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