Dodici i sequestri di persona compiuti nel Marghine, di cui 7 a Macomer. Il primo l'allevatore Basilio Barria, rapito nelle campagne vicino a Macomer il 22 gennaio del 1966. Venne liberato dopo sei giorni, dietro il pagamento del riscatto di 5 milioni di lire. L'ultimo Giuseppe Vinci, imprenditore del posto, rapito al bivio di Borore la sera del 9 dicembre del 1994. La stagione dei rapimenti è stata ripercorsa venerdì sera nel corso di una manifestazione che si è svolta al centro intermodale passeggeri, che ha richiamato centinaia di persone, organizzata dall'associazione Maart Heart City.

E' stato affrontato un tema importante, "Dal Bottino al riscatto", legato al progetto "Il secolo sottosopra", quindi lo sviluppo e l'evoluzione del fenomeno criminale tra gli anni quaranta e la fine degli anni novanta. E' emerso che Macomer è la cittadina italiana con il più alto numero di persone sequestrate, tra la seconda metà degli anni sessanta e la metà degli anni novanta del secolo scorso. Sette i rapimenti a Macomer, poi ancora a uno a Borore, 2 a Bortigali, 1 a Sindia. Gli ex ostaggi, quali Luca Locci (rapito quando aveva solo sette anni, nel 1978), Dino Toniutti, rapito quando aveva 26 anni (padre di due bambini) nel 1978 e Giuseppe Vinci, anch'egli padre didue bambini, rapito quando aveva 31 nel dicembre del 1994, hanno partecipato alla manifestazione, con importati e toccanti testimonianze.

Ne è emerso un resoconto emozionante e inquietante, concluso con un appello rivolto ai giovani: «Non percorrete mai più le strade che portarono una delle cittadine più floride della Sardegna sull'orlo di una crisi economica senza precedenti, alimentata dalla fuga di imprenditori e imprese». Alla manifestazione vi è stata la partecipazione del sindaco, Riccardo Uda e del comandante della compagnia dei carabinieri, il capitano Giovanni Maria Seu, quindi l'avoccato Rosaria Manconi e lo storico Gian Luca Taccori. Il presidente del Maart e regista del progetto Marco Benevole e e due giornalisti locali hanno condotto l'incontro, dedicato al giornalista Paolo Maurizio Sechi, scomparso circa tre anni fa.