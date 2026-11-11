Male sul fronte dello spopolamento. Non va meglio su quello della sanità. E nemmeno se si parla di istruzione. Anche i dati dell’occupazione non offrono un quadro confortante: la crescita è lenta. Emerge una Sardegna vecchia e acciaccata dal rapporto Svimez 2026 “L'economia e la società del Mezzogiorno”.

Nel 2050 la popolazione nell’Isola potrebbe scendere da 1,6 a circa 1,2 milioni di abitanti, con una riduzione del 20%: tra le più pesanti del Mezzogiorno. Colpa anche del tasso di natalità del 4,1 per mille, valore più basso in Italia con 0,85 figli per donna (e trend in calo). Tra il 2006 e il 2026 si registra una riduzione dei giovani del 31,4%, 153 mila in meno, superiore a quella registrata nel Mezzogiorno (-21,6%). Non si registra una fuga: nel 2025 sono 2.529 i giovani emigrati tra i 25 e i 34 anni: 173 ogni 10mila abitanti tra i 25 e i 34 anni, dato sensibilmente inferiore alla media meridionale (233 ogni 10.000 abitanti). Rispetto al 2005, i giovani emigrati sono calati del 18%, in controtendenza rispetto all'aumento dell'8,7% registrato nel Mezzogiorno.

Male anche in salute. Nel 2024 la spesa sanitaria privata trasmessa al Sistema TS per abitante è di 601 euro, la più elevata tra le regioni del Mezzogiorno. Nei primi otto mesi del 2026 il rispetto dei tempi delle liste d'attesa si ferma al 64,1% per le prime visite e al 78,4% per gli esami diagnostici. Per le prime visite si registra un peggioramento di 4,3 punti percentuali. Nel 2024 il 17% dei sardi ha rinunciato a visite o ad esami specialistici, la percentuale più alta del Paese. I motivi sono legati soprattutto alle liste di attesa (12%).

Ma ci sono anche segni più. Il Pil aumenta dell'1,1%. Anche grazie alla crescita di costruzioni (1%), industria (3,4%), terziario (0,6%). Migliorano gli investimenti, 3,1%, ma cala la domanda estera, -3,4%. In compenso l'export, se si confrontano primi trimestri del 2025 e del 2026 vola a +11,6%. In calo gli occupati nell'high tech, - 2,8%. Tra il 2021 e il 2025 il tasso di occupazione sale dal 53,6 al 58,2% e quello di disoccupazione dal 13,5 al 9,2% (giovani dal 38,7 al 24,6%). l'industria arretra del 9%, con una contrazione particolarmente marcata nell'industria in senso stretto (-12,2%) e nelle costruzioni (-5,7%). Di segno opposto è invece l'andamento dei servizi (+2,9%).