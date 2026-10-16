“Sulla buona strada. Sicurezza in movimento “ è l’appuntamento promosso da Confindustria Sardegna Centrale in collaborazione con la Direzione regionale dell’Inail Sardegna il 20 ottobre a Nuoro per sensibilizzare imprenditori, lavoratori e studenti sulla sicurezza stradale.

Un tema caldo visto che quasi un quinto delle vittime della strada in Sardegna nel 2025 si è registrato in provincia di Nuoro: 22 morti, 595 feriti in 417 incidenti. I dati Aci-Istat pubblicati ieri confermano che la provincia di Nuoro è un territorio con uno degli indici di mortalità stradale più alti in Italia con 52,8 morti ogni 1.000 incidenti nel 2025, più del triplo della media nazionale (pari a 16,2 morti ogni 1000 incidenti), con la maggior parte degli incidenti più gravi concentrati nelle strade extraurbane.

Anche il confronto a livello regionale è drammatico, con la provincia di Nuoro che genera l’11,5% degli incidenti e l’11,8% dei feriti sardi e assorbe il 22,0% delle vittime totali dell’isola. Un’alta mortalità determinata da una molteplicità di fattori, a partire da quello umano, legato al comportamento dei conducenti, alla distrazione e all’uso distorto del veicolo. A ciò si aggiunge poi lo stato delle nostre infrastrutture stradali spesso carenti.

Tutti gli aspetti saranno approfonditi martedì al teatro San Giuseppe a Nuoro con l’evento “Sulla buona strada. Sicurezza in movimento”, un’iniziativa promossa dalla Confindustria Sardegna Centrale in collaborazione con la Direzione regionale dell’INAIL Sardegna per riflettere sui rischi e le buone pratiche di sicurezza stradale. I lavori si apriranno con le riflessioni del presidente Pierpaolo Milia e del direttore regionale Inail Sardegna Gian Franco Spanu. Interverranno Stefano Caleffi, dirigente della sezione Polizia Stradale di Nuoro e Gianfranco Fancello dell’Università di Cagliari. La mattinata si concluderà con lo spettacolo di educazione stradale ideato dalla compagnia Bocheteatro di Nuoropensato per affrontare il tema in modo diretto e non convenzionale.

«La sicurezza sulle strade è una questione che riguarda tutti e coinvolge da vicino anche le imprese e i lavoratori – ha sottolineato il presidente degli industriali del Nuorese e dell’Ogliastra Pierpaolo Milia –. Le strade sono sempre più spesso un luogo di lavoro, dove ogni giorno centinaia di lavoratori e imprenditori si mettono in viaggio per raggiungere il posto di lavoro, andare a trovare clienti e fornitori, svolgere la propria attività. Con il progetto “La buona strada” vogliamo portare la prevenzione fuori dai luoghi di lavoro, sulle strade, e costruire una cultura condivisa della responsabilità».

«Il titolo scelto per questo progetto, “Sulla buona strada”, contiene già, a mio avviso, un messaggio molto efficace – ha dichiarato il direttore regionale dell’INAIL Sardegna Gian Franco Spanu –. Essere sulla buona strada significa certamente muoversi in sicurezza, ma soprattutto significa assumere comportamenti consapevoli e responsabili. Per tantissimi lavoratori la strada rappresenta quotidianamente uno dei luoghi nei quali può concretizzarsi un rischio connesso al lavoro, negli spostamenti come nello svolgimento della propria attività. Per questo la prevenzione del rischio stradale rappresenta un ambito importante nel quale promuovere quella cultura della sicurezza che costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell’azione dell’INAIL. Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare consapevolezza e responsabilità, coinvolgendo lavoratori, imprese e, soprattutto, i giovani, che saranno i lavoratori di domani».

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto itinerante più ampio dal titolo “LA BUONA STRADA. Itinerario di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale” che coinvolgerà lavoratori e studenti degli Istituti superiori del Nuorese e dell’Ogliastra in attività seminariali e workshop. I prossimi appuntamenti, in collaborazione con la Fondazione LHS, si terranno a Nuoro (il 27 ottobre) e a Tortolì (il 28 ottobre) per concludersi con un terzo appuntamento a Siniscola a novembre.

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