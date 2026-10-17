La Fondazione Its entra nel futuro. Oltre alla sede principale di Via Milano, ora conta della nuova sede (nell'area ex birreria), dotata di laboratori dove poter raffinare la pratica nel campo dell’impiantistica più moderna, in quello delle rinnovabili e in quello dei motori ibridi, elettrici ed endotermici che potranno essere usati non solo dagli studenti della Fondazione ma ma anche agli alunni delle scuole superiori in base alla riforma del 4+2 degli istituti professionali. Via libera quindi al nuovo anno formativo dell'Its Academy Energia Sardegna, che ha sede legale a Macomer, con la Fondazione presente nel capoluogo del Marghine già dal lontano 2010. Per il nuovo biennio sono quattro le tipologie di corso concesse dalla Regione, su deliberazione della stessa Giunta, per cercare di rispondere e bisogni di tutti i territori dell'isola, (due a Sassari, uno a Elmas e quindi Macomer), che vedrà coinvolti ben 20 studenti per corso. Si tratta di corsi ministeriali che rilasciano, al superamento dell’esame di Stato, il quinto livello EQF, valido su tutto il territorio dell’unione europea e per i quali è obbligatorio il coinvolgimento di almeno il 60% di formatori e docenti provenienti direttamente dal mondo del lavoro. " I risultati ottenuti in questi anni- dice il Presidente, Sergio Masia- sono il frutto di un enorme lavoro di squadra della struttura che ha dato gambe alle scelte del Consiglio di amministrazione, coinvolgendo imprese del settore, ma anche le università, Istituti scolastici e di formazione, enti locali e professionisti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha elaborato progetti che permetteranno di dare risposte al fabbisogno di tecnici specializzati sempre più prepotentemente presente nel mondo del lavoro, cucendo in modo sartoriale le figure professionali che le aziende del settore cercano in modo sempre più pressante per stare al passo con i tempi”. I corsi sono completamente gratuiti, incluse le esperienze di tirocinio formativo in azienda, mentre la frequenza è obbligatoria per l’80%: Sono quindi previsti piani personalizzati per lavoratori. Il requisito per poter accedere alla selezione è il possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le iscrizioni resteranno aperte sino al prossimo 25 novembre. Intanto la fondazione di Macomer ha avuto, da qualche mese, l’assegnazione dalla Regione, un’ulteriore area operativa, il cosiddetto “Sistema Casa e Ambiente Costruito”, per valorizzare il patrimonio immobiliare e l'ambiente urbano attraverso la formazione di tecnici specializzati nell'edilizia moderna.

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