Nuova illuminazione per l’area verde di piazza Angelica a Setzu. Il Comune ha impegnato 14.493,60 euro, per i lavori di riqualificazione illuminotecnica dello spazio pubblico, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’illuminazione e rendere più efficiente l’impianto esistente. L’intervento è stato formalizzato con la determinazione del 16 ottobre 2026 del Servizio tecnico, (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il progetto prevede la fornitura e la posa di 16 nuovi corpi illuminanti modello Loto 3340 Led da 24 watt, della linea Disano, con finitura color grafite. I lavori comprendono anche lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e la rimozione di due pali danneggiati, con trasporto e smaltimento. Al loro posto saranno installati nuovi pali alti 2,70 metri fuori terra, anch’essi di colore grafite. L’obiettivo indicato nell’atto comunale è garantire una migliore qualità illuminotecnica dell’area verde e favorire un maggiore efficientamento energetico dell’impianto.

I lavori sono stati affidati alla ditta Cauli Carlo Eredi di Pier Francesco Cauli, con sede ad Ales, attraverso una procedura di affidamento diretto.

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