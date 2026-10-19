Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 7, lungo la Statale 197, in territorio di San Gavino, nel tratto successivo al lungo rettilineo che porta all'incrocio con la provinciale per Gonnosfanadiga.

Per cause ancora in fase di accertamento, due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro violento, a seguito del quale uno dei veicoli si è ribaltato al centro della carreggiata. Gravemente ferita una donna, che non rispondeva ai soccorritori ed è stata portata in codice rosso in ospedale da una medicalizzata del 118.

L'episodio ha causato pesanti disagi alla circolazione stradale, con forti rallentamenti e limitazioni al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Le due corsie sono rimaste, infatti, chiuse.

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