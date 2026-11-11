Riecco Sinner: «Lavoro duro per l’Australia» 

MILANO. Il viaggio di Jannik Sinner verso il rientro che tutti attendono: la meta sono gli Australian Open, la pazienza come compagna di viaggio, i protocolli medici come navigatore. «Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile e tornare più forti». Lo stop prolungato per i problemi al ginocchio, parola che non viene mai nemmeno pronunciata: dopo il secondo trionfo a Wimbledon, a metà luglio, nessuna partita ufficiale. E pochissimi sussurri. Quattro mesi di silenzio radar, tante le cose di cui parlare, senza tuttavia entrare nel dettaglio di questo male oscuro. Sinner scalpita, ma non può forzare i tempi: l'obiettivo non è soltanto tornare a giocare, ma farlo nelle migliori condizioni possibili per preservare la longevità della carriera. La priorità assoluta. «Devo prendere cura del mio corpo, voglio giocare ancora 10-15 anni». La voglia di rientrare è tanta, ma la fiducia nello staff è totale ("sono i migliori del mondo") e la prudenza consigliata viene prima di tutto. «Spero di fare qualche torneo prima dell'Australia, ma i protocolli li devo rispettare per evitare problemi più importanti».

Carriera lunga

L'umore resta buono sul palco della Torre Allianz, il sorriso è quello di sempre. «Non è il momento peggiore della mia carriera, è ancora lunga». La voglia di scherzare non manca, soprattutto con Darren Cahill, il suo “secondo padre” che non vedrà più al suo angolo. «Resta nei miei contatti, lo posso sempre chiamare», la certezza di Sinner, «e c'è sempre spazio nel mio box», l'invito ufficiale per Melbourne. Ma Cahill, che dovrà subire un piccolo intervento chirurgico, preferirebbe non essere una presenza ingombrante dopo la scelta di Magnus Norman come sostituto. Un passaggio di consegne nel segno della continuità, senza rivoluzioni. «Magnus è simile a Darren», ammette Sinner. «Accetta il modo con cui stiamo già lavorando, non cambieremo metodo. È importante non stravolgere tutto ma mettere qualcosa in più ogni anno. La parte personale con Darren mi mancherà molto ma è una rottura normale, come se nulla fosse successo».

L’attualità

L'addio arriva mentre Sinner non può allenarsi ancora: «Gioco al simulatore, poi faccio palestra e poi ancora al simulatore. Questa è la prima volta che non ho il controllo, è una sensazione strana, non mi piace ma almeno ho tempo da trascorrere assieme ai miei genitori e agli amici. Ora sto apprezzando cosa sono riuscito a fare. Prima sembrava tutto naturale, girare il mondo e vincere i tornei. La voglia di vincere è ancora più alta, alzare trofei sarà ancora più bello. Me lo godrò un po' di più».

Gli azzurri e Zverev

Jannik è prodigo di complimenti, innanzitutto per il suo amico Antonelli, fresco campione del mondo in Formula 1: «Quello che ha fatto Kimi è incredibile, farlo a 20 anni con quella naturalezza, tanta roba... Dopo una prima stagione difficile, ha lavorato e imparato tanto, solo un fenomeno impara così in fretta. Mi emoziona tantissimo. Conosco un pochino lui, conosco un pochino il padre. Sono persone normali, tranquille. La normalità ci collega». E poi i suoi colleghi: «Cobolli ha fatto una stagione incredibile, con la finale al Roland Garros. Sono felice per lui, è un bravo ragazzo con un team preparato e professionale. Se lo merita. Era importante avere almeno un italiano a Torino. E non dimentichiamo Bolelli-Vavassori nel doppio». E ammette che, dopo l'infortunio, «mi hanno scritto Berrettini e Draper. Loro mi capiscono di più avendo avuto tanti infortuni. Anche Alcaraz mi ha scritto, ma è la cosa più normale. Mi ha fatto piacere». Infine chi gli ha “soffiato” il numero uno: «Zverev ha meritato di vincere due Slam e di diventare numero uno. Esserlo è l'emozione più grande per un tennista, è bellissimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA