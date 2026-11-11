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Samugheo.
11 novembre 2026 alle 01:06

Produrre energia dagli sfalci d’erba 

Un sistema all’avanguardia per abbattere i consumi dell’area sportiva 

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Sfalci, ramaglie e potature da problema di smaltimento si trasformano in energia pulita per la piscina e gli spogliatoi comunali. Il Comune di Samugheo fa sul serio e compie un passo deciso verso l’indipendenza energetica e l’economia circolare. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi la delibera e la proposta progettuale denominata “Samu-therm sport green”, candidata ai finanziamenti del Programma regionale Fesr 2021-2027. Il progetto, dal valore complessivo di 2,5 milioni di euro interamente coperti da risorse a fondo perduto, non prevede l’acquisto di un impianto commerciale “chiavi in mano”, ma l’attivazione di un appalto pre-commerciale. Il Comune lancerà una sfida al mondo della ricerca e delle imprese innovative per sviluppare una tecnologia oggi non ancora disponibile.

Il progetto

Il complesso sportivo comunale di Samugheo – che comprende la piscina coperta, il campo da calcio in erba sintetica, i campi da padel e gli spogliatoi – registra consumi energetici importanti. Secondo le stime dell’ufficio tecnico, «il fabbisogno termico annuo si aggira attorno ai 472 MWh, mentre quello elettrico tocca quota 182 MWh» si legge nella determina. Il cuore della sfida chiesta ai ricercatori è complesso ma ambizioso: «Realizzare un sistema che converta localmente la biomassa verde umida ed eterogenea (cioè gli scarti della manutenzione del verde pubblico) in calore a bassa temperatura ed energia elettrica integrativa. Il tutto senza ricorrere a combustibili fossili per essiccare il materiale, garantendo un ciclo chiuso e, soprattutto, l’assenza di emissioni convogliate in atmosfera, tutelando così la salute dei frequentatori degli impianti e i residenti». A completare il quadro un sistema di gestione digitale, capace di ottimizzare i consumi in base alle reali presenze.

Le tappe

Nella fase della ricerca industriale, tre operatori lavoreranno per 7 mesi allo sviluppo di un prototipo di laboratorio, con 175mila euro ciascuno. Poi due aziende installeranno e testeranno i prototipi nel complesso sportivo per otto mesi (875mila euro ciascuna). I servizi sportivi saranno garantiti grazie al mantenimento in funzione degli impianti tradizionali come sistema di riserva. Se i test daranno i risultati sperati, Samugheo abbatterà i costi energetici e le spese di conferimento dei rifiuti verdi fuori paese, e metterà a disposizione dei piccoli Comuni sardi un modello replicabile e un patrimonio di dati per una gestione sostenibile del territorio.

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