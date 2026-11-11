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Torpè.
11 novembre 2026 alle 01:05

Maccheronis, la diga è vuota 

Le ultime piogge sono finite in mare, nell’invaso neanche una goccia 

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Cammina sicuro, in quei sentieri che conosce come le sue tasche. Poi, l’allevatore Raimondo Farina esclama: «La diga è completamente vuota! Mai vista così. Nei giorni scorsi è piovuto, addirittura una bomba d’acqua, ma qui non è entrata manco una goccia. Ha scaricato tutto in mare». Il sindaco di Torpè, Gianni Pilosu, puntualizza: «Adesso ci saranno 400mila metri cubi. L’autonomia, ci era stato detto, era fino a metà novembre. Per le campagne stiamo utilizzando le autobotti». Intanto, il consigliere provinciale Giorgio Fresu invoca una repentina reazione della Regione. Con tanto di coinvolgimento dell’esercito.

Dramma

Il colpo d’occhio che si leva dalle campagne di Torpè non lascia margini interpretativi. Svela rassegnazione, rabbia e paura condivise. «Guardate quell’affluente», indica Raimondo Farina, «è un rigagnolo. Le piogge si sono fermate prima della diga, di conseguenza la situazione è cambiata poco e niente». Una beffa, anche alla luce dei danni subiti dalle vicine Posada e Siniscola, travolte dalle recenti bombe d’acqua. Una beffa, però, soprattutto per chi ogni giorno dedica la sua esistenza ai campi e agli allevamenti dell’alta Baronia. Sì, perché il discusso invaso oggi dà il peggio di sé: appare una grande pozzanghera. Non può dare più risposte alle campagne, e tanto meno ai paesi della zona. «Per dare l’acqua alle mie pecore mi devo ingegnare. Dicono che hanno messo a disposizione le autobotti, per noi allevatori, ma a mio avviso questo è vero solo in parte. Di autobotti in giro, a dirla tutta, ne ho visto poche».

Soluzioni

«Le recenti piogge sono state tutte “costiere”, non hanno dato alcun beneficio. La capienza attuale è di appena 720mila metri cubi. Abbiamo acqua solo fino al 12 novembre». Il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso, parlava così, meno di venti giorni fa. Adesso la data fatidica è stata raggiunta e la capienza dell’invaso si è ridotta in modo ulteriore. «Dovremo decidere insieme, tra i vari enti, come fronteggiare questa situazione», ammette il sindaco di Torpè, Gianni Pilosu. «Come Comune, però, il sentore è che andremo a utilizzare l’acqua del fiume, nella speranza che non abbia problemi. Ci aiuterà in questa fase critica. Comunque, attendiamo la pioggia».

L’esercito

«Probabilmente in Regione non si sono resi conto della gravità della situazione e dell’attuale emergenza», tuona il consigliere provinciale di minoranza, Giorgio Fresu. «Ci sono risorse idriche esclusivamente a usi civili per un solo mese. Se non dovesse piovere nelle aree che ricadono nei territori di Alà dei Sardi e Bitti, nelle prossime settimane si dovrà ricorrere al supporto quotidiano delle autobotti. Se fossi nei panni della governatrice Alessandra Todde allerterei l’esercito, per essere pronto a intervenire con mezzi propri. L’alternativa è affidarsi alla danza della pioggia». Farina conclude: «È un disastro».

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