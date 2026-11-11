Il vortice delle commissioni consiliari 

Cambia la geografia politica nella composizione delle cinque commissioni consiliari all’indomani della nascita dei due nuovi gruppi e la modifica di quello misto.

La mappa

Il gruppo “Carbonia: radici e futuro” è nato all’indomani dell’uscita dal Partito democratico di Giacomo Guadagni e Ivone Fraternale. Il primo prosegue i lavori nella seconda (Lavori pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione civile, Viabilità, Trasporti), di cui è stato a lungo presidente, ed entra a far parte della terza (Programmazione, Finanze, Tributi, Attività produttive, Sviluppo economico); la seconda faceva già parte della quarta (Servizi sociali, Pubblica istruzione, Politiche della casa, Patrimonio) e della quinta commissione (Garanzia e Controllo) e ora entra a far parte anche della prima (Affari Istituzionali, generali, Personale, Polizia locale, Cultura, Sport e politiche giovanili, Turismo).

Più complicata la situazione per il nuovo gruppo, il “Partito democratico per Pietro Morittu sindaco”, che vede al suo interno Alberto Pili, proveniente dal Pd, e Manuela Caria e Luca Grussu, in arrivo dalla lista del sindaco. L’attuale segretario cittadino del Pd, Pili, sino a ieri in prima e terza commissione, siederà solo nella seconda, mentre Caria, che faceva parte della quarta, manterrà quel ruolo e ricoprirà anche quello di componente della prima. Grussu dal canto suo lascerà la prima, manterrà la terza e entrerà nella quinta.

Questo cambio di posizionamenti ha lasciato senza gruppo Diego Fronterrè, che farà compagnia a Daniela Garau e Daniele Mele nel gruppo Misto. Il passaggio ha significato anche in questo caso una redistribuzione di ruoli, cosicché Garau (sinora in tutte le commissioni tranne la quarta) manterrà la prima e la terza, Mele la quarta e Fronterrè la seconda e la quinta.

Il futuro

Resta da capire capire se all’interno delle commissioni si modificheranno gli equilibri tra maggioranza e opposizione. Per comprenderlo sarà importante conoscere, in particolare, come si comporteranno Fraternale e Guadagnini. Movimenti che possono già dare indicazioni sui posizionamenti alle prossime elezioni amministrative.

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