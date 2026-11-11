Il patrimonio dell’Isre diventa un archivio digitale 

La memoria dell'Isola si espande e esce dagli archivi attraverso la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Ad oggi sono 733mila le risorse online del patrimonio culturale sardo tra materiale cartaceo, foto, video e manufatti. Si tratta di un obiettivo portato avanti con il progetto di digitalizzazione sostenuto dal Pnrr. Dei dettagli si è parlato ieri mattina all'auditorium Lilliu con vari operatori e esperti durante il secondo dei tre appuntamenti dedicati allo stato dell'arte degli interventi, dal titolo “La digitalizzazione per sostenere l'identità e la memoria collettiva della Sardegna. Il contributo del Pnrr”.

Per l'Isre, che ha aderito al progetto, prosegue la sfida di trasformare la conservazione di fondi documentari, fotografici e collezioni museali, in elementi fruibili, tutelati e accessibili. «La digitalizzazione è un obiettivo irrinunciabile. Siamo onorati di aver fatto parte di questo progetto», ha detto il presidente Leonardo Moro. La direttrice generale, Anna Paola Mura, ha aggiunto: «Questo lavoro rende fruibile un patrimonio culturale incredibile custodito dall'Istituto. Non ci può essere conservazione o tutela, senza la digitalizzazione».

«Sono stati digitalizzati il fondo storico di Giorgio Asproni, inventariato nel 2025, i fondi fotografici, i volumi più antichi della biblioteca, le cartoline, i ritagli della donazione Madesani su Grazia Deledda e i periodici sardi non più attivi - ha detto la responsabile del Settore documentazione, Eleonora Arba. -. Oltre alla consultazione, la digitalizzazione è un mezzo che può incentivare nuovi studi multidisciplinari». Sul patrimonio museale, Efisio Carbone ha presentato i numeri che comprendono oltre 1.200 manufatti tessili digitalizzati in una collezione di più di tremila elementi, la collezione Delitala con 300 pani, e 676 gioielli della raccolta di ex voto del santuario di Nostra Signora del Miracolo di Bitti (che conta 1.252 preziosi). Per farlo, la Regione ha ricevuto 2,3 milioni di euro dal Ministero della Cultura, con un obiettivo iniziale di 596mila risorse digitali. Il risultato ha superato quota 700mila: 408.752 risorse dal cantiere Igea, 316.251 da Carta e Foto Isre e 8.193 dagli oggetti museali dell'Istituto, per un totale di 733.196. In quasi trent'anni, dieci interventi hanno mobilitato circa 20 milioni di euro e prodotto oltre 3,5 milioni di risorse digitali.

«L'impegno del Ministero è importante, al contempo non tralascia di intravedere sviluppi del patrimonio già digitalizzato», ha evidenziato la soprintendente Monica Stochino. Il lungo confronto, con sondaggi tra i presenti, ha permesso di individuare, tramite alcune domande, le priorità e i settori su cui concentrare i prossimi interventi. Il terzo appuntamento la prossima settimana a Cagliari.

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