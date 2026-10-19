Alla ricerca della quarta vittoria su altrettante trasferte. È l’obiettivo del Cagliari questo pomeriggio a Monza, con il posticipo della settima giornata di Serie A in programma alle 18.30 al Brianteo davanti a quasi 1.400 tifosi rossoblù. La squadra di Fabio Pisacane (oggi squalificato dopo la lite con l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, lo sostituirà il suo vice Giacomo Murelli) è reduce dal bel pari con i bianconeri di otto giorni fa, adesso punta un’altra affermazione esterna – dove è già da record – per proseguire il suo strepitoso inizio di stagione.

La novità dovrebbe essere in attacco, perché il tecnico nella conferenza stampa di ieri ha fatto intendere che M’Bala Nzola potrebbe essere aggiunto a Paul Mendy, passando così dal 4-3-2-1 al 4-3-1-2. Il sacrificato, rispetto alla Juventus, sarebbe Yanis Massolin. L’altro ballottaggio riguarda capitan Alessandro Deiola, ormai pienamente recuperato dopo l’operazione al ginocchio, che può essere schierato in difesa o a centrocampo. Per il resto è l’impianto ormai collaudato e che ha sempre fatto molto bene nelle precedenti uscite. Indisponibili i soliti Mattia Felici, Riyad Idrissi e Yael Trepy, con quest’ultimo che però non dovrebbe essere lontano dal rientro.

Queste le probabili formazioni di Monza-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 18.30, arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese. Su unionesarda.it il live, su Radiolina collegamento mezz’ora prima del fischio d’inizio e a seguire il post partita.

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, A. Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Allenatore: Jurić.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini; Mendy, Nzola. Allenatore: Murelli (Pisacane squalificato).

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