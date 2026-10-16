«Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti profughi in Europa, 20 milioni di ucraini». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. «Perché ci distruggeranno, ci spingeranno fuori - continua - per questo vi chiediamo di difendere il nostro Paese».

Il presidente ucraino ventila la possibilità di un’invasione di profughi in Europa a Bruxelles per assicurarsi il sostegno dei Paesi europei dopo l’accordo Trump-Putin sul diesel russo.

Zelensky ha ammesso che al suo Paese mancano i missili difensivi Patriot: «La maggior parte viene inviata dagli Usa in Medio Oriente, ma l’Europa dispone della quantità di intercettori per consentire all’Ucraina di passare l’inverno». Non solo, il presidente ucraino da un lato invita gli Stati a costruire il «nostro sistema antibalistico», dall’altro chiede almeno 70 miliardi in più per la difesa, le armi e la resistenza Ucraina. «La guerra – spiega – il prossimo anno costerà 55 miliardi di euro, il vostro sostegno ci aiuterà a tenere a bada la Russia».

Sostegno che non mancherà, ha assicurato la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, perché «la Russia sta tentando in ogni modo di distruggere le infrastrutture energetiche e idriche» e «non ha rispettato la tregua» annunciata dal presidente Usa, Donald Trump.

Del tutto diversi i toni dall’altra parte dell’Oceano. Trump, dopo lo strappo dei giorni scorsi sul diesel, è tornato ad attaccare pubblicamente Zelensky: «Non sono un suo grande fan, non è una persona con cui è consigliabile avere a che fare, anzi è più facile negoziare con Putin».

(Unioneonline)

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