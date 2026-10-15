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Stop alle auto per una notte sulla statale 131 Dcn, nel tratto compreso tra lo svincolo di Budoni Nord e quello di San Teodoro. La chiusura scatterà alle 23 di oggi, giovedì 15 ottobre, e proseguirà fino alle 5 di domani mattina, venerdì 16 ottobre. A comunicarlo è Anas. Decisione per consentire interventi tecnici sugli impianti tecnologici delle gallerie Berruiles e S’Iscala. La chiusura interesserà entrambi i sensi di marcia. Per le auto che arrivano da Nuoro l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo di Budoni Nord, al chilometro 115,300 della statale 131 Dcn. Da qui il traffico sarà deviato sulla statale 125 Orientale Sarda, lungo la quale sarà possibile proseguire fino a San Teodoro e rientrare sulla 131 Dcn attraverso lo svincolo al chilometro 122,500. Per chi invece viaggia in direzione opposta, provenendo da Olbia, l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo di San Teodoro, al chilometro 122,500. Gli automobilisti dovranno proseguire sulla statale 125 fino allo svincolo di Posada Nord, al chilometro 111,400, dove potranno rientrare sulla statale 131 Dcn.