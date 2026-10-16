Sabato sarà una giornata di festa e condivisione per La Caletta di Siniscola, dove la Croce Verde celebrerà i quarant’anni di attività al servizio della comunità. Un traguardo importante per l’associazione di soccorso della borgata marina, che da quattro decenni rappresenta un punto di riferimento per la popolazione grazie all’impegno e alla dedizione dei suoi volontari. I sessanta associati si ritroveranno nella sede di via Grazia Deledda, insieme alle autorità civili, militari e religiose. Alla ricorrenza parteciperanno anche numerose associazioni del territorio, per testimoniare il valore della solidarietà e dell’impegno sociale. “Il programma della manifestazione inizia alle 10.30 con l’accoglienza di tutti i convenuti nella nostra sede – annuncia il presidente della Croce Verde calettiana, Luigi Flori –. Alle 11 prenderemo parte alla messa di ringraziamento, che sarà officiata da don Antonello Tuvone nella chiesa della Madonna di Fatima”. Al termine della celebrazione religiosa, il parroco impartirà la benedizione alle ambulanze e ai locali dell’associazione. Sarà quindi la volta di un momento particolarmente significativo: i mezzi di soccorso sfileranno per le vie di La Caletta e di Siniscola, portando la festa anche tra i cittadini. “Sarà un corteo che viaggerà a sirene spiegate per trasmettere alla cittadinanza questo momento di grande festa – sottolinea Flori –. Lo preciso affinché la gente, sentendo le sirene, non pensi a un’emergenza”. Quarant’anni di servizio, dunque, per celebrare una storia fatta di disponibilità, altruismo e vicinanza al prossimo. Un anniversario che diventa occasione per ringraziare quanti, nel tempo, hanno contribuito a costruire e mantenere viva una realtà preziosa per l’intera comunità.

Fabrizio Ungredda

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