Dualchi, da scuole abbandonate a strutture sanitarie: accelera il piano del Comune per la terza etàApprovata la delibera per riqualificare i vecchi stabili di via San Leonardo. Un milione arriva dal progetto "Marghine al Centro"
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Da scuole abbandonate a strutture sanitarie: accelera il piano del Comune per la terza età a Dualchi. Prosegue il progetto per trasformare le ex scuole di via San Leonardo in una struttura socio-sanitaria per anziani. La giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Muroni, con la deliberazione del 13 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha rettificato e integrato il precedente atto, definendo la ripartizione dell’investimento complessivo di un milione 584 mila 300 euro.
L’intervento sarà suddiviso in due lotti: 950 mila euro per l’ex scuola elementare, finanziati attraverso il progetto territoriale «Marghine al Centro», e 634 mila 300 euro per l’ex scuola media, a carico del bilancio comunale.
La progettazione esecutiva dovrà garantire il collegamento funzionale tra i due edifici, con l’obiettivo di ottenere l’accreditamento della struttura come comunità integrata per anziani o, in alternativa, come comunità alloggio.
(Unioneonline/En.Ne.)