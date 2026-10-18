San Gavino, 350mila euro per strade e canaliPrevisti anche interventi per eliminare le barriere architettoniche
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Quasi 350mila euro di finanziamenti regionali sono arrivati al Comune di San Gavino Monreale per il completamento di importanti opere. Un contributo di 86mila e 402 euro serviranno per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua mentre 110mila permetteranno il completamento del nuovo ecocentro come spiega il sindaco Stefano Altea: «Ora sarà più funzionale e adatto per le dimensioni e per l’importanza del nostro Comune e potranno essere conferite tutte le tipologie di rifiuti senza doversi recare nei paesi del territorio. Questo e altri finanziamenti, ottenuti dall’amministrazione comunale, dimostrano quanto sia essenziale programmare e progettare per trasformare in meglio il nostro paese. Mai come in questi 2 anni di mandato il nostro Comune ha partecipato a tanti bandi e ottenuto tanti finanziamenti e contributi nella sua storia recente».
Infine un altro finanziamento regionale di 150mila euro permetterà di mettere in atto interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche: «Ci saranno – aggiunge il primo cittadino – nuovi scivoli, attraversamenti, tratti di marciapiede, segnaletica orizzontale e verticale per un paese più sicuro e inclusivo». Così nell’incrocio di via Porrino sarà realizzato uno scivolo in calcestruzzo e sarà creata la segnaletica orizzontale mentre nell’incrocio di via Vivaldi sarà realizzato un tappeto per l’usura dell’asfalto. In via Roma all’incrocio con via Monreale e nel tratto adiacente piazza Risorgimento sarà creato uno scivolo di raccordo nel marciapiede. Altri interventi interesseranno altre vie del centro urbano.