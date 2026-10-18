Si è avvicinato all’abitazione della sua ex compagna e del figlio un 29enne di Pabillonis, nonostante avesse l’obbligo di stare ad almeno 400 metri di distanza dalla casa della sua ex. A sorprendere il giovane sono stati i carabinieri della stazione locale, coordinati dal luogotenente Gianluca Suriano. I militari hanno intercettato l'uomo nei pressi dell’abitazione della donna. Per questo motivo il giovane è stato arrestato dal momento che ha disatteso l’ordinanza del giudice di divieto di avvicinamento dalla ex compagna.

Il 29enne alla vista dei carabinieri ha tentato di nascondersi, inutilmente. L’arresto è stato convalidato davanti al Giudice del Tribunale di Cagliari.

Nei prossimi giorni verrà deciso se aggravare o meno l’attuale misura del divieto di dimora.

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